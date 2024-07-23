Отношения Сербии и России останутся очень хорошими вопреки недоброжелателям — Вучич
16:12 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень отношений Сербии и России очень хороший, и он останется таковым, несмотря на недоброжелателей. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.
«У нас хорошие, очень хорошие отношения с Российской Федерацией, и они будут продолжаться, несмотря на всех, кто хотел бы, чтобы у нас их не было. Точно так же, как мы собираемся продолжать наш европейский путь, несмотря на всех тех, кто хотел бы, чтобы мы на этом остановились, и это не пророссийски <…> настроенные люди», — сказал Вучич на церемонии открытия нового терминала в аэропорту Ниша.
Ранее Вучич подчеркнул, что Сербия намерена вести свою политику в соответствии с планами вступления в Евросоюз, при этом сохраняя позицию по отказу от присоединения к антироссийским санкциям.
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