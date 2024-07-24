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Ввод жилья в России в 2024 году составит около 100 млн кв. м — Минстрой

13:20 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ввод жилья на территории России в 2024 году может составить около 100 млн кв. м. Такое мнение журналистам высказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

«Думаю, что мы в третьем-четвертом квартале 2024 года подтянемся вместе с регионами и застройщиками. Прогнозируемый объем ввода в 2024 году составит порядка 100 млн кв. м жилья. Мы прекрасно понимаем, что 110 млн кв. м (результат 2023 года — прим. ТАСС) — результат той политики, которая была запущена в ковидный период», — сказал он.

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