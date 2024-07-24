Ввод жилья в России в 2024 году составит около 100 млн кв. м — Минстрой
13:20 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ввод жилья на территории России в 2024 году может составить около 100 млн кв. м. Такое мнение журналистам высказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
«Думаю, что мы в третьем-четвертом квартале 2024 года подтянемся вместе с регионами и застройщиками. Прогнозируемый объем ввода в 2024 году составит порядка 100 млн кв. м жилья. Мы прекрасно понимаем, что 110 млн кв. м (результат 2023 года — прим. ТАСС) — результат той политики, которая была запущена в ковидный период», — сказал он.
НОВОСТИ
- 14:00 24.07.2024
- Двое россиян остаются в заложниках в Газе — посол Израиля в Москве
- 13:32 24.07.2024
- Дума до 2034 года разрешила проведение сплошных рубок на Байкале с целью расширения БАМа
- 13:05 24.07.2024
- Голикова сообщила о снижении потребления алкоголя в России
- 13:00 24.07.2024
- Польша начнет возводить укрепления на границах с РФ и Белоруссией уже в 2024 году — МО
- 12:32 24.07.2024
- Мирного плана Зеленского недостаточно для урегулирования конфликта, считают в Ватикане
- 12:20 24.07.2024
- Дефицит в системе первичной медико-санитарной помощи в РФ составляет 29 тыс. врачей
- 12:05 24.07.2024
- У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины» — Прилепин
- 12:00 24.07.2024
- Ожидаемая продолжительность жизни на селе на два года меньше, чем в городе — Голикова
- 11:32 24.07.2024
- Кулеба сообщил Ван И о подготовке Украины к переговорам с Россией — МИД КНР
- 11:20 24.07.2024
- Иванишвили хотели убить те же силы, что покушались на Трампа и Фицо — премьер Грузии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать