Страны ЕС должны вынудить украинцев вернуться для службы в ВСУ — МИД Польши

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен создать для проживающих в странах сообщества украинцев призывного возраста такие условия, чтобы они были вынуждены вернуться на родину и вступить в ВСУ. Такое мнение высказал в эфире радиостанции RMF24 глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Европейские страны должны помочь Украине [в проведении мобилизации], так как в странах Евросоюза проживают сотни тысяч потенциальных призывников, обязанных защищать свою родину», — заявил министр. Он добавил, что в ЕС ведется дискуссия на счет того, каким образом это сделать. «Возможно навязывание таких условий пребывания украинцев в ЕС, которые в итоге будут мотивировать их исполнить долг по защите своей родины», — отметил Сикорский. По его мнению, односторонние меры со стороны Варшавы по принудительной отправке украинских мужчин на родину не были бы эффективными. В этом случае украинцы бы выехали из Польши в другие страны ЕС, заметил дипломат.