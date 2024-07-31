Сенаторы поддержали идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

11:48

Фото пресс-службы Сбера



Делегация Совета Федерации посетила Центр киберзащиты Сбербанка. Визит состоялся после прошедшего ранее в верхней палате Федерального собрания диалога с президентом Сбербанка. В числе делегатов были заместитель председателя Совета Федерации, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынками другие сенаторы.

Они увидели, как организован процесс обеспечения киберзащиты Сбера и его клиентов, обсудили с руководством службы кибербезопасности банка вопросы хранения персональных данных, импортозамещения средств защиты информации, угрозы, с которыми сталкивается банковский сектор, а также защиту россиян от телефонных мошенников.

Ежедневно в Сбере обрабатывается порядка 500 млрд событий в сфере кибербезопасности – это в 10 раз больше, чем 4 года назад, узнали парламентарии. При этом в части построения работы Центра киберзащиты Сберу удалось на 95% перейти с иностранных решений на отечественные, в том числе собственной разработки. За 3 года число ежедневно совершаемых телефонными мошенниками звонков увеличилось с 2 млн до 20 млн, при этом большая часть звонков осуществляется с помощью мессенджеров. Была проведена демонстрация, как в режиме реального времени специалист кол-центра Сбера спасает деньги клиента от злоумышленников.

«Против нашей страны с территории Украины действует и координируется руководством этого государства целая армия хорошо организованных киберпреступников, – отметил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь. – Сбер эффективно обеспечивает кибербезопасность клиентов и собственной инфраструктуры. Однако угроза выходит далеко за рамки работы Сбербанка – это вопрос общенациональной безопасности. Поэтому только наших усилий по определению не может быть достаточно для кардинального решения задачи по обеспечению безопасности жителей России. Ключевая проблема в этом контексте – размытая ответственность на уровне федеральных властей с точки зрения регулирования и контроля решения вопросов кибербезопасности».

«Сегодня мы увидели для себя много задач, которые требуется решить на законодательном уровне, – рассказал председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. – Прежде всего, стране нужен единый координирующий орган, который будет ответственен за реализацию политики в сфере кибербезопасности. Это необходимо в том числе с точки зрения обеспечения сохранности персональных данных наших граждан – проблема утечек стоит остро, и во многом именно это создает мошенникам фундамент для ведения своей противоправной деятельности. Другая важная задача – подготовка специалистов по кибербезопасности для организаций, которые используют цифровые технологии в своей работе и хранят персональные данные граждан».