Сенаторы поддержали идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности
11:48 31.07.2024
|
Фото пресс-службы Сбера
Они увидели, как организован процесс обеспечения киберзащиты Сбера и его клиентов, обсудили с руководством службы кибербезопасности банка вопросы хранения персональных данных, импортозамещения средств защиты информации, угрозы, с которыми сталкивается банковский сектор, а также защиту россиян от телефонных мошенников.
Ежедневно в Сбере обрабатывается порядка 500 млрд событий в сфере кибербезопасности – это в 10 раз больше, чем 4 года назад, узнали парламентарии. При этом в части построения работы Центра киберзащиты Сберу удалось на 95% перейти с иностранных решений на отечественные, в том числе собственной разработки. За 3 года число ежедневно совершаемых телефонными мошенниками звонков увеличилось с 2 млн до 20 млн, при этом большая часть звонков осуществляется с помощью мессенджеров. Была проведена демонстрация, как в режиме реального времени специалист кол-центра Сбера спасает деньги клиента от злоумышленников.
«Против нашей страны с территории Украины действует и координируется руководством этого государства целая армия хорошо организованных киберпреступников, – отметил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь. – Сбер эффективно обеспечивает кибербезопасность клиентов и собственной инфраструктуры. Однако угроза выходит далеко за рамки работы Сбербанка – это вопрос общенациональной безопасности. Поэтому только наших усилий по определению не может быть достаточно для кардинального решения задачи по обеспечению безопасности жителей России. Ключевая проблема в этом контексте – размытая ответственность на уровне федеральных властей с точки зрения регулирования и контроля решения вопросов кибербезопасности».
«Сегодня мы увидели для себя много задач, которые требуется решить на законодательном уровне, – рассказал председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. – Прежде всего, стране нужен единый координирующий орган, который будет ответственен за реализацию политики в сфере кибербезопасности. Это необходимо в том числе с точки зрения обеспечения сохранности персональных данных наших граждан – проблема утечек стоит остро, и во многом именно это создает мошенникам фундамент для ведения своей противоправной деятельности. Другая важная задача – подготовка специалистов по кибербезопасности для организаций, которые используют цифровые технологии в своей работе и хранят персональные данные граждан».
НОВОСТИ
- 12:55 31.07.2024
- Глава "Роснефти" Игорь Сечин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили сотрудничество компании и региона
- 12:32 31.07.2024
- Из Финляндии создали «анти-Россию» быстрее, чем из Украины — эксперт
- 12:20 31.07.2024
- Американская блокада сделает полупроводниковую отрасль КНР самодостаточной — МИД
- 12:05 31.07.2024
- Блокирование Киевом транзита российской нефти в Венгрию отвечает интересам ЕК — источник
- 12:00 31.07.2024
- Кобахидзе назвал шантажом заявления властей США о введении новых санкций против Грузии
- 11:32 31.07.2024
- Экспорт бензина в июле упал на треть, отгрузки на внутренний рынок растут — Минэнерго РФ
- 11:20 31.07.2024
- Президент Ирана после убийства Хании заявил, что заставит Израиль пожалеть об этом
- 11:05 31.07.2024
- Избранный президент Индонезии сегодня прибудет в Россию
- 11:00 31.07.2024
- Заключающие с августа контракт бойцы СВО указом Путина получат по 400 тыс. рублей
- 10:35 31.07.2024
- На курорте Сбера «Манжерок» пройдет фестиваль «Большой Алтай»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать