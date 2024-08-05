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В офисе президента Украины признали, что у бойцов ВСУ на фронте накопилась усталость

20:40 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на передовой, устали от постоянных боевых действий, их негативной динамики и дефицита вооружения. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Люди [на фронте] устали от монотонной однообразности, причем она крайне отрицательная. То есть, ты сидишь в некачественных условиях, есть дефициты, я имею в виду оружия, ресурсов, и т. д. Тяжело, конечно, усталость накопилась», — сказал он в интервью, опубликованном в Youtube украинской журналистки Натальи Влащенко.

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