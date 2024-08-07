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Выдача ипотеки в РФ за семь месяцев снизилась на 13% — Хуснуллин

15:32 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем и число выдач ипотеки в России за январь–июль текущего года снизились на 13% относительно такого же периода 2023 года — до 3,2 трлн рублей и 864 тыс. договоров. Об этом говорится в презентации к докладу вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«Выдача ипотечных кредитов в РФ на 1 августа 2024 года снизилась на 13% по сравнению с таким же периодом 2023 года — до 864 тыс. договоров. Объем выдачи снизился на 13% на 1 августа 2024 года — до 3,2 трлн рублей», — говорится в докладе.

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