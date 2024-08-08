Белый дом об ударах ВСУ по Курской области: Да, это соответствует нашей политике
22:20 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нанесение ударов в Курской области с применением американского оружия соответствует политике США. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Да, это соответствует нашей политике», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. По версии представителя Пентагона, США расценивают атаку ВСУ в Курской области как «действия по защите от атак из этого региона», что «укладывается в политику США».
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