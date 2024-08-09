Семь безэкипажных катеров, следовавших к Крыму, уничтожено за ночь

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших к Крыму. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — сообщили там.