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НОВОСТИ

Семь безэкипажных катеров, следовавших к Крыму, уничтожено за ночь

10:00 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших к Крыму. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — сообщили там.

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