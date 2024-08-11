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Додон считает, что Молдавия должна отказаться от курса Санду

14:25 11.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии, в конституции которой прописан нейтралитет, должны отказаться от политики поддержки антироссийских санкций, которую проводит президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности. Об этом заявил бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

«Нужно пересмотреть нынешнюю политику государства по присоединению к антироссийским санкциям. Мы должны быть мостом между Востоком и Западом. Почему Грузия может, а мы нет», — сказал Додон в эфире телеканала Exclusiv ТV.

По его словам, курс Санду на присоединение к санкциям по требованию Запада является нарушением принципа нейтралитета, заложенного в Конституции Молдавии, и уже привел к потере молдавскими производителями российского рынка, многократному росту цен на газ, электроэнергию, другие товары и услуги, обострению отношений с Приднестровьем и Гагаузией, расколу молдавского общества и другим негативным последствиям.

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