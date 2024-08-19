В пригороде Киева поражено место сбора иностранных наемников — представитель сопротивления

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Место сбора иностранных наемников поражено в пригороде Киева. Об этом написал в своем телеграм-канале представитель сопротивления Сергей Лебедев.

«В пригороде Киева по месту сбора иностранцев, мечтающих в Курскую область зайти и в Павлограде, на северном выезде из города, накрыли склад с БК (боекомплектами — прим. ТАСС) и „какие-то страшные пушки“. Чем они страшны, и что это было, выясним по описаниям», — написал Лебедев.