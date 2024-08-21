Мали контролируют почти всю территорию страны благодаря сотрудничеству с РФ — глава ВВС
16:00 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Мали, ведущие боевые действия против коалиции террористов, смогли, благодаря сотрудничеству с Россией, вернуть практически всю территорию страны под свой контроль. Об этом заявил начальник штаба военно-воздушных сил (ВВС) Республики Мали Алу Буа Диарра в интервью RTVI.
«Россия является нашим верным и надежным партнером, дружественной страной. Более того, это наш исторический союзник, который помогал нам еще с момента создания нашего государства. И главная задача России — это обеспечение безопасности в нашей стране», — сказал он.
«За последние годы, благодаря нашему сотрудничеству с Россией, вооруженные силы Мали достаточно укрепились. Благодаря сотрудничеству с РФ мы смогли приобрести мощное вооружение, которое является крайне необходимым в нашей текущей ситуации. Также Россия направила в нашу страну инструкторов, которые помогают нам в эксплуатации и боевом применении этой техники, рассказывают, как лучше ее использовать. И именно благодаря сотрудничеству с Россией мы смогли вернуть практически всю территорию нашей страны под свой контроль», — продолжал Диарра.
«Более того, российские военнослужащие сражаются бок о бок с вооруженными силами Мали и даже погибают вместе с нашими солдатами. Мы никогда этого не забудем, это неоценимый вклад РФ в территориальную целостность нашей страны и даже в ее выживание, продолжение ее существования», — подчеркнул начальник штаба ВВС.
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