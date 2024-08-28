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Польская армия до сих пор не может найти объект, якобы упавший на ее территории — радио

11:20 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польская армия до сих пор не может найти неизвестный объект якобы упавший утром в понедельник (26 августа) на ее территории. Об этом сообщает радиостанция RMF24, называя проводимую поисковую операцию «фиаско».

По данным RMF24, за два дня поисков было обследовано 800 га в районе деревни Антоньевка, расположенной в нескольких км от города Тышовец Люблинского воеводства на востоке страны.

Решение проводить поиски именно в этом районе было принято «после анализа данных радаров и оценке возможной траектории полета объекта», цитирует RMF24 представителя оперативного командования родов войск подполковника Яцека Горышевского.

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