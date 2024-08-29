ВС РФ поразили склад произведенных в Великобритании крылатых ракет большой дальности

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах», — говорится в сообщении.