Президенту Сербии пришлось завершить визит в США досрочно по состоянию здоровья

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич принял решение досрочно завершить свой визит в США и вернуться в Сербию из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает агентство Танюг.

По его данным, Вучичу внезапно стало плохо во время визита в США. Он обратился за медицинской помощью и после обследования принял решение вернуться в Сербию, отмечает агентство.