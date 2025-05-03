Президенту Сербии пришлось завершить визит в США досрочно по состоянию здоровья
11:30 03.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич принял решение досрочно завершить свой визит в США и вернуться в Сербию из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает агентство Танюг.
По его данным, Вучичу внезапно стало плохо во время визита в США. Он обратился за медицинской помощью и после обследования принял решение вернуться в Сербию, отмечает агентство.
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