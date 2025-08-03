Постпред США при НАТО: Знаю, что на выходных Стив Уиткофф будет в Москве

10:00 Источник: Интерфакс

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф позже на этих выходных посетит РФ для переговоров по Украине, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

"Знаю, что на выходных Стив Уиткофф будет в Москве. Надеюсь, он добьется прорыва в урегулировании" - приводят в ночь на воскресенье его слова американские СМИ.

Ранее на этой неделе Уиткофф совершил визит на Ближний Восток. Президент США Дональд Трамп, как сообщалось, заявил, что после этой поездки Уиткофф направится в РФ.