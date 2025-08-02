Свыше 60 тыс. тонн американской продовольственной гумпомощи портится на складах - WP

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 60 тыс. тонн продовольствия, размещенного на складах США по всему миру, оказались невостребованным из-за сокращения администрацией президента Дональда Трампа программ гуманитарной помощи. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее информации, сотни ящиков с продовольственной помощью будут уничтожены в ближайшее время из-за того, что срок годности некоторых продуктов истекает.

Продовольствие перестали поставлять нуждающимся в январе после решения Трампа о сокращении программ помощи. Так, например, на складе в штате Род-Айленд простаивают около 185 тыс. коробок с продовольствием, которые были оплачены американскими властями, но никуда не отправлены. Стоимость запасов составляет около $75 млн.