Свыше 60 тыс. тонн американской продовольственной гумпомощи портится на складах - WP
21:05 02.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 60 тыс. тонн продовольствия, размещенного на складах США по всему миру, оказались невостребованным из-за сокращения администрацией президента Дональда Трампа программ гуманитарной помощи. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
По ее информации, сотни ящиков с продовольственной помощью будут уничтожены в ближайшее время из-за того, что срок годности некоторых продуктов истекает.
Продовольствие перестали поставлять нуждающимся в январе после решения Трампа о сокращении программ помощи. Так, например, на складе в штате Род-Айленд простаивают около 185 тыс. коробок с продовольствием, которые были оплачены американскими властями, но никуда не отправлены. Стоимость запасов составляет около $75 млн.
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