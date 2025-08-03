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Афтершоковый процесс на Камчатке после землетрясения 30 июля может продлится несколько месяцев - сейсмологи

09:45 03.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия почти из семи десятков землетрясений произошла на Камчатке за минувшие сутки, 10 сейсмособытий ощущались в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщается в телеграм-канале Камчатского филиала Единой геофизической служб РАН.

«С 9 утра (00:00 мск — прим. ТАСС) 2 августа до 8 утра 3 августа произошло 10 ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 65», — говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, сейсмическая активность в крае снижается, хотя остается высокой. Афтершоковый процесс после землетрясения 30 июля магнитудой 8.8, по прогнозам, продлится несколько месяцев.

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