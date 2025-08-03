В Иране будет создан Совета по обороне страны

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) принял решение о создании специального органа под названием «Совет по обороне», в ведении которого будут вопросы по защите страны от внешних угроз. Об этом говорится в заявлении секретариата ВСНБ.

«Высший совет национальной безопасности в соответствии со статьей 176 конституции одобрил создание Совета по обороне страны», — указано в документе. Отмечается, что председателем данного органа будет президент, а в его состав войдут глава судебной власти, спикер иранского парламента, высшие чины вооруженных сил исламской республики и некоторые министры.