В Иране будет создан Совета по обороне страны
21:00 03.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) принял решение о создании специального органа под названием «Совет по обороне», в ведении которого будут вопросы по защите страны от внешних угроз. Об этом говорится в заявлении секретариата ВСНБ.
«Высший совет национальной безопасности в соответствии со статьей 176 конституции одобрил создание Совета по обороне страны», — указано в документе. Отмечается, что председателем данного органа будет президент, а в его состав войдут глава судебной власти, спикер иранского парламента, высшие чины вооруженных сил исламской республики и некоторые министры.
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