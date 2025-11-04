В 2024 году мигранты предприняли 44 тыс. незаконных попыток проникнуть на территорию Великобритании - The Times
09:45 04.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число поданных запросов на получение убежища в Великобритании в 2024 году превысило 108 тыс., что стало рекордно большим показателем для страны. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В прошлом году мигранты подали на 28% запросов больше, чем в 2023 году (84 тыс.). Настолько высокое число поданных запросов еще никогда не отмечалось с 1979 года, когда подобную статистику начали вести. Прошлый антирекорд был установлен в 2002 году, когда подали 103 тыс. запросов.
По данным ОЭСР, в 2024 году мигранты предприняли 44 тыс. незаконных попыток проникнуть на территорию Великобритании. В основном они пользовались для этого услугами контрабандистов, которые переправляли их на надувных лодках через пролив Ла-Манш. В 2023 году было зафиксировано 38 тыс. подобных попыток.
