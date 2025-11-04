Многие работающие в ООН украинские дипломаты, как правило, не возвращаются на родину – Полянский

11:00 Источник: РБК

Ряд западных дипломатов, которые начали работать в ООН после начала военной операции на Украине, не знакомились с российскими коллегами, поскольку избегают их из-за соответствующих «указаний». Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент РБК.

По его словам, в последнее время в ООН «очень сильно изменилось» отношение и к украинским дипломатам — нельзя сказать, что к ним относятся как к обычным политикам.

«Что касается дипломатов, то у нас есть практика — не переносить отношения между странами на личные связи. Человек, с которым ты общаешься, транслирует не свою личную позицию — это не его какая-то личная прихоть — то, что он говорит тебе неприятные вещи в микрофон. Это его указания, которые он получил из центра. Поэтому я не могу сказать, что к украинским дипломатам такое же отношение, как к политикам. Это люди, которые служат своей стране, пытаясь сделать все, что они для нее могут», — объяснил он.

Полянский добавил, что работающие в ООН дипломаты, как правило, не возвращаются на Украину. «Практически никто из украинских дипломатов, за исключением, может быть, постпреда Кислицы, на Украину не возвращается. Была даже статистика, что до 60–70% сотрудников украинских посольств стараются где-то зацепиться и не возвращаться на родину», — уточнил он.