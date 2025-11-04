В Пекине прошла 13-я регулярная встреча глав правительств России и Китая

09:00 Источник: Интерфакс

По итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая было принято совместное коммюнике, текст которого опубликован на сайте кабинета министров РФ.

"Стороны договорились усилить координацию подходов в рамках ООН, ШОС, БРИКС, "Группы двадцати", Форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), по сохранению многосторонней торговой системы, выступать против унилатерализма и политики запугивания, недопустимости односторонних ограничительных мер", - отмечается в текст документа.

Москва и Пекин выступают за укрепление многосторонней торговой системы, центральную роль в которой играет Всемирная торговая организация (ВТО) и поддерживают усилия по ее реформированию, включая восстановление полноценно функционирующей системы разрешения споров и совершенствование механизма принятия решений, с целью повышения эффективности и авторитета Организации в текущих реалиях.

"Стороны будут способствовать упрощению процедур торговли, содействовать тому, чтобы правила ВТО отвечали современным реалиям, поддерживать соблюдение правил ВТО, в особенности ее основополагающих принципов недискриминации и транспарентности", - отмечается в коммюнике.

Кроме того, РФ и Китай выступают против протекционизма, односторонних ограничительных мер, противоречащих правилам и принципам ВТО.

Россия и Китай продолжат строительство Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу". "Договорились продолжать реализацию проектов строительства Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу", обеспечить своевременное завершение строительных работ и ввод объектов в эксплуатацию", - говорится в документе.

Россия и Китай будут укреплять сотрудничество по вопросам Арктики и содействовать сохранению мира и стабильности в данном регионе. "Договорились развивать сотрудничество по вопросам Арктики, включая взаимодействие в рамках Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, в том числе в целях повышения безопасности судоходства в высоких широтах, создания полярных судов и технологий, подготовки кадров, увеличения грузопотока по Северному морскому пути и укрепления его конкурентоспособности по сравнению с другими международными морскими маршрутами", - говорится в документе.

Россия и Китай будут углублять контакты по всем направлениям космической деятельности и поддержат проекты по созданию Международной научной лунной станции, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств РФ и Китая.

"Договорились углублять контакты по всем направлениям космической деятельности, представляющим взаимный интерес, в том числе по реализации проектов программы сотрудничества в области космоса между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Китайской национальной космической администрацией на 2023-2027 годы", - говорится в документе.

Стороны намерены поддерживать проекты по созданию Международной научной лунной станции и координации планируемых российских и китайских миссий по исследованию Луны.