Премьер Баварии: Нужно подумать о том, чтобы больше не выплачивались пособие для всех тех, кто прибывает с Украины

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Христианско-социального союза, премьер Баварии Маркус Зёдер выступил за полную отмену так называемых гражданских пособий (Bürgergeld) для украинских беженцев, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии.

«Необходимо побеспокоиться о том, чтобы больше не выплачивались Bürgergeld для всех тех, кто прибывает с Украины», — сказал Зёдер в интервью телеканалу ZDF. По его словам, это должно иметь силу «не только для тех, кто приедет в будущем, но для всех».

Премьер Баварии пообещал добиваться этого в правящей коалиции, в которую ХСС входит единым блоком с Христианско-демократическим союзом. Зёдер отметил, что никакая другая страна не выплачивает украинцам подобные пособия, которые, по его словам, в итоге приводят к тому, что они не хотят работать, несмотря на хорошее образование.