Премьер Баварии: Нужно подумать о том, чтобы больше не выплачивались пособие для всех тех, кто прибывает с Украины
18:00 03.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Христианско-социального союза, премьер Баварии Маркус Зёдер выступил за полную отмену так называемых гражданских пособий (Bürgergeld) для украинских беженцев, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии.
«Необходимо побеспокоиться о том, чтобы больше не выплачивались Bürgergeld для всех тех, кто прибывает с Украины», — сказал Зёдер в интервью телеканалу ZDF. По его словам, это должно иметь силу «не только для тех, кто приедет в будущем, но для всех».
Премьер Баварии пообещал добиваться этого в правящей коалиции, в которую ХСС входит единым блоком с Христианско-демократическим союзом. Зёдер отметил, что никакая другая страна не выплачивает украинцам подобные пособия, которые, по его словам, в итоге приводят к тому, что они не хотят работать, несмотря на хорошее образование.
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