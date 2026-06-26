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НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ, Черным и Азовским морями сбиты 660 украинских БПЛА

09:00 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских БПЛА над регионами РФ, акваториями Черного и Азовского морей в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — сказали в военном ведомстве.

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