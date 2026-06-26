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В Канаде разбился самолет с пожарными, 3 человека погибли

10:32 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли в результате крушения самолета с пожарными в канадском регионе Северо-Западные территории. Об этом сообщил телеканал СВС.

Самолет Turbo Commander 960 Bird Dog 104, который традиционно используется для оказания помощи в тушении лесных пожаров, разбился примерно в 50 км от населенного пункта Форт-Сипмсон. Погибшие пожарные были привлечены к тушению лесов в этом районе.

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