США полностью прекратят принимать просителей политического убежища — Белый дом

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты фактически полностью прекращают принимать иностранных граждан, обращающихся за получением политического убежища. Об этом заявил в четверг заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.

«Таким образом, двери Америки полностью закрыты для лиц, добивающихся получения убежища», — сказал он журналистам.

«Мы выработали договоренности о том, что если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет», — отметил советник американского лидера. «[Это] очень простое, очень элегантное и полное решение», — считает Миллер.