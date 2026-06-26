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В Дагестане задержали администратора крупнейшей международной террористической сети

09:05 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несовершеннолетнего создателя и администратора крупнейшей международной террористической сети задержали в Дагестане. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, при координации спецслужб Украины он занимался вербовкой подростков для нападений на школы, совершения терактов и лжеминирований.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД и СК в Республике Дагестан задержан несовершеннолетний гражданин РФ, являющийся создателем и администратором крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев террористических организаций», — отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами. «Она была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры», — сообщили в ФСБ. В этой деятельности участвовали не менее трех граждан Украины.

В спецслужбе отметили, что подтверждена причастность задержанного к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. «Все исполнители задержаны, в их отношении приняты процессуальные решения», — сообщили в ФСБ.

По информации ФСБ, преступную деятельность финансировали спецслужбы Украины. За совершение убийств с наибольшим количеством жертв были обещаны дополнительные денежные вознаграждения», — рассказали в ЦОС.

На момент задержания подросток администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, аудитория которых превышала 200 тыс. пользователей интернета, порядка 5 тысяч из них являлись активными участниками данного сообщества.

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