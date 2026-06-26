Россия ограничила поставки рыбной продукции со всех армянских предприятий

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия расширила ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, временно приостановив сертификацию продукции еще двух армянских предприятий до устранения ими ранее выявленных нарушений, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Таким образом, приостановлены поставки всей рыбной продукции из Армении.