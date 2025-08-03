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Температура воздуха в Москве 3 августа может с +28С днем опуститься до +15С ночью

10:20 03.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, преимущественно без осадков и температура до плюс 28 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

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