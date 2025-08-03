Ряд избирателей в США «начинают чувствовать, что и демократы, и республиканцы не представляют их интересы» - Тейлор-Грин
10:43 03.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация, финансируя и разжигая конфликт на Украине, предает интересы большинства американцев, республиканцы из-за этого рискуют лишиться поддержки избирателей. Такое мнение выразила в субботу член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).
«В 2024 году Америка проголосовала за то, чтобы прекратить финансирование и ведение зарубежных войн, — написала она на своей странице в социальной сети X, имея в виду победу на выборах действующего американского лидера Дональда Трампа. — Финансирование, разжигание и, в конечном счете, ведение войны с Россией на Украине в полной мере стало бы предательством по отношению к большинству американцев, которые не хотят иметь ничего общего с оплатой убийства людей в какой-либо чужой стране из-за зарубежного конфликта, никак не влияющего на нашу жизнь».
Как полагает законодатель, «то же самое касается и продолжения [Вашингтоном] финансирования и ведения наступательных войн» в интересах Израиля. Как подчеркнула Тейлор-Грин, действуя таким образом, «республиканцы потеряют новое поколение избирателей и могут никогда их не вернуть».
По мнению законодателя, многие избиратели в США «начинают чувствовать, что обе партии совершенно не представляют их интересы». По ее словам, причиной этого является «абсурдная политика, ставящая Америку на последнее место», которая приводит к росту цен и лишает граждан будущего. Как подчеркнула Тейлор-Грин, «появляются тревожные признаки того, что Вашингтон по-прежнему совершенно глух», поскольку администрация Трампа не в полной мере прислушивается к избирателям.
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