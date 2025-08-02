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НОВОСТИ

Американский Сенат не успеет до каникул принять законопроект об ужесточении санкций против РФ - СМИ

18:14 02.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Конгресса США не примет до конца лета новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Hill.

Как отмечается в материале, «сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект о санкциях против России». Рабочая сессия Сената завершается в начале августа. Сенаторы на этот месяц разъедутся по своим штатам и вернуться к работе в Вашингтоне в начале сентября.

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