Американский Сенат не успеет до каникул принять законопроект об ужесточении санкций против РФ - СМИ
18:14 02.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенат Конгресса США не примет до конца лета новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Hill.
Как отмечается в материале, «сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект о санкциях против России». Рабочая сессия Сената завершается в начале августа. Сенаторы на этот месяц разъедутся по своим штатам и вернуться к работе в Вашингтоне в начале сентября.
НОВОСТИ
- 17:00 02.08.2025
- Власти ФРГ не знают, доходит ли гумпомощь до жителей Газы или все достается ХАМАС - СМИ
- 15:55 02.08.2025
- Кубок посла Китая по вэйци стартовал в Москве
- 15:42 02.08.2025
- Премьер Индии: В Пакистане одно только упоминание ракет BrahMos не дает спать по ночам
- 11:30 02.08.2025
- Индийские нефтезаводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков - СМИ
- 10:20 02.08.2025
- Некоторым категориям бюджетников зарплата будет проиндексирована на 7,6%
- 09:30 02.08.2025
- Трамп «слышал», что Индия больше не будет покупать нефть у России
- 09:15 02.08.2025
- Маск призвал Ирландию и другие страны покинуть ЕС
- 09:10 02.08.2025
- Трамп об атомных подлодках США: Они ближе к России. Да, они ближе к России
- 09:00 02.08.2025
- Проверить правдивость заявление Трампа по поводу атомных подлодок не получится - NYT
- 21:40 01.08.2025
- РФ и США нужно иметь техническую возможность прийти на помощь друг другу в космосе – замглавы НАСА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать