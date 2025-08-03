В РФ планируется прокладка и обновление железных дорог в северных широтах, Коми, на Ямале - Путин
09:00 03.08.2025 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня железнодорожника заявил о планах по прокладке и обновлению железнодорожного транспорта страны.
"Железнодорожный транспорт России развивается, запускает масштабные, знаковые проекты. Так, расширяются БАМ и Транссиб, модернизируются другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, в том числе на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке. В планах - прокладка и обновление маршрутов в северных, арктических широтах, в Республике Коми и на Ямале, в других регионах", - сказал глава государства.
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