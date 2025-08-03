0
0
14
НОВОСТИ

В РФ планируется прокладка и обновление железных дорог в северных широтах, Коми, на Ямале - Путин

09:00 03.08.2025 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня железнодорожника заявил о планах по прокладке и обновлению железнодорожного транспорта страны.

"Железнодорожный транспорт России развивается, запускает масштабные, знаковые проекты. Так, расширяются БАМ и Транссиб, модернизируются другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, в том числе на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке. В планах - прокладка и обновление маршрутов в северных, арктических широтах, в Республике Коми и на Ямале, в других регионах", - сказал глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 03.08.2025
Постпред США при НАТО: Знаю, что на выходных Стив Уиткофф будет в Москве
0
26
21:05 02.08.2025
Свыше 60 тыс. тонн американской продовольственной гумпомощи портится на складах - WP
0
880
18:14 02.08.2025
Американский Сенат не успеет до каникул принять законопроект об ужесточении санкций против РФ - СМИ
0
973
17:00 02.08.2025
Власти ФРГ не знают, доходит ли гумпомощь до жителей Газы или все достается ХАМАС - СМИ
0
892
15:55 02.08.2025
Кубок посла Китая по вэйци стартовал в Москве
0
829
15:42 02.08.2025
Премьер Индии: В Пакистане одно только упоминание ракет BrahMos не дает спать по ночам
0
926
11:30 02.08.2025
Индийские нефтезаводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков - СМИ
0
1147
10:20 02.08.2025
Некоторым категориям бюджетников зарплата будет проиндексирована на 7,6%
0
1175
09:30 02.08.2025
Трамп «слышал», что Индия больше не будет покупать нефть у России
0
1120
09:15 02.08.2025
Маск призвал Ирландию и другие страны покинуть ЕС
0
1344

Возврат к списку