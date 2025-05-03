The Washington Post рассказала, чем Уолтц разозлил Трампа
18:15 03.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану, чем разозлил американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американской администрации.
По их сведениям, «окончательным фактором», повлекшим отставку Уолтца с поста помощника по нацбезопасности, вероятно, стал скандал с мессенджером Signal. Однако еще до этого Уолтц «разозлил Трампа» тем, что в преддверии его встречи с Нетаньяху в Белом доме 4 февраля «активно координировался» с израильским премьером относительно «вариантов применения силы против Ирана».
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