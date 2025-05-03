Глава МВД США сообщил, что в Америке может случиться блэкаут как в Испании уже этим летом
18:45 03.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США могут столкнуться с масштабным отключением электричества уже этим летом. Об этом заявил американский министр внутренних дел Дуглас Бергам, возглавляющий национальный совет по энергетическому доминированию.
«Президент [США Дональд] Трамп в первый же день объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе. <…> Генерация электроэнергии [в США] сопряжена с большими проблемами. Мы видели, что произошло в Испании. Это может случиться в Америке уже этим летом, так как администрация [бывшего американского лидера Джо] Байдена создала угрозу для нашей энергосистемы», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
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