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Глава МВД США сообщил, что в Америке может случиться блэкаут как в Испании уже этим летом

18:45 03.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США могут столкнуться с масштабным отключением электричества уже этим летом. Об этом заявил американский министр внутренних дел Дуглас Бергам, возглавляющий национальный совет по энергетическому доминированию.

«Президент [США Дональд] Трамп в первый же день объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе. <…> Генерация электроэнергии [в США] сопряжена с большими проблемами. Мы видели, что произошло в Испании. Это может случиться в Америке уже этим летом, так как администрация [бывшего американского лидера Джо] Байдена создала угрозу для нашей энергосистемы», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

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