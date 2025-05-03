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НОВОСТИ

Двусмысленные заявления Киева в качестве ответа на инициативу России неуместны - Песков

15:50 03.05.2025 Источник: Интерфакс

Россия ждет четкой реакции Киева на предложение о перемирии 8-10 мая, а не двусмысленных заявлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу" в субботу.

"Мы говорим, что в данном случае неуместны двусмысленные заявления в качестве ответа на инициативу российской стороны о перемирии на праздничные дни. Нужны четкие заявления, а главное - действия, направленные на деэскалацию конфликта", - сказал он, комментируя реакцию президента Украины Владимира Зеленского на российскую инициативу о перемирии.

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