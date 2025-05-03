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НОВОСТИ

Президент Сербии помещен в военный госпиталь

16:00 03.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич остается в военном госпитале, подробности о причинах его недомогания будут озвучены в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС источник.

«Он в военном госпитале. В следующие несколько дней нам станут известны подробности о состоянии его здоровья», — сказал собеседник агентства.

Ранее Вучич был вынужден досрочно завершить визит в США на фоне проблем со здоровьем и прибыл в Белград, где обратился за помощью в Военно-медицинскую академию.

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