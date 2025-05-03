В «ответ на угрозы» Польша начинает «операцию» в Балтийском море
11:15 03.05.2025 Источник: Интерфакс
В Балтийском море началась новая военная операция, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Началась операция в Балтийском море, целью которой является обеспечение безопасности и контроля воздушного пространства в этом регионе", - сказал глава Минобороны, которого цитирует Польское радио.
Сообщается, что "были приняты дополнительные меры, в том числе: использование самолетов и вертолетов. Неофициально также ведутся разговоры о передислокации вертолетов с других баз в акваторию Балтийского моря и на границу с Россией".
"Мы достаточно подготовлены, мобилизованы и организованы, чтобы иметь возможность начать такую патрульную и сдерживающую миссию в очень короткие сроки. Это ответ на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, инциденты, которые касаются непосредственно нас или наших союзников - стран Северной Европы или Балтии", - сказал Косиняк-Камыш.
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