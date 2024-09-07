Истребители ВВС Германии появились в Финляндии в в 180 км от границы с РФ
18:00 07.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Немецкие истребители Eurofighter перебросили в Финляндию, где они отработали приземление на короткой дистанции всего в 180 км от границы с Россией. Об этом сообщила газета Bild.
В маневрах участвовали три немецких самолета из 71-й тактической эскадрильи ВВС Германии. Они взлетали и приземлялись на шоссе у деревни Хосио.
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