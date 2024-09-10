Мэр Собянин: Более 12 млн человек посетили форум-фестиваль «Москва 2030»

18:12

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», состоявшийся в столице с 1 августа по 8 сентября, посетили более 12 млн человек. По словам мэра мегаполиса Сергея Собянина, форум стал главным событием московского лета и проходил более чем на 30 площадках в разных районах города. «Москва — комфортный и человекоцентричный город, интеллектуальный и промышленный центр, город инноваций, кузница кадров, - отметил градоначальник у себя в Telegram. - Москва живет и устойчиво развивается вопреки санкциям, продолжает уверенно строить планы».

Как уже сообщала «Независимая газета», организаторы фестиваля использовали более 200 тематических зон и уникальные форматы событий для того, чтобы представить горожанам и гостям столицы достижения Москвы и ее перспективные планы. Состоялось около 35 тыс. мероприятий для посетителей разных возрастов. Проводились спортивные соревнования, футуристический фестиваль, мастер-классы, выставки, в Москве проходили экскурсии на городские объекты, обычно закрытые для посещения.

Так, в Центральном выставочном зале «Манеж» проводилась большая интерактивная выставка о развитии московского транспорта «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030». В Гостином Дворе представляли экспозицию главных социальных достижений мегаполиса. Гостиный Двор принимал экспозицию главных социальных достижений Москвы. В Экспоцентре на выставке «Москва промышленная. Город будущего» демонстрировали достижения столичных предприятий. В парке «Зарядье» можно было оценить культурный потенциал Москвы, посетить концерты и выставки, а также фестиваль медиаарта «Москва 2030. Город света». В инновационном центре «Сколково» состоялся фестиваль «Портал 2030–2050», посвященный технологиям и инновациям, определяющим будущее человека.

Проводить форум городским властям помогали более 5000 добровольных помощников, которых координировал ресурсный центр «Мосволонтер».