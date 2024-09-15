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В ближайшие дни Путин проведет совещание по беспилотникам - СМИ

14:05 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию беспилотной авиации. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент опубликовал ее ведущий Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Как ожидается, Путин в ближайшие дни также пообщается с главами регионов, избранными во время прошедшего единого дня голосования. Также в планах — обращение к участницам Евразийского женского форума и оперативное совещание с Советом безопасности.

Пресс-служба Кремля пока официально не оглашала планы главы государства на следующую неделю.

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