В ближайшие дни Путин проведет совещание по беспилотникам - СМИ

14:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию беспилотной авиации. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент опубликовал ее ведущий Павел Зарубин в своем телеграм-канале.



Как ожидается, Путин в ближайшие дни также пообщается с главами регионов, избранными во время прошедшего единого дня голосования. Также в планах — обращение к участницам Евразийского женского форума и оперативное совещание с Советом безопасности.



Пресс-служба Кремля пока официально не оглашала планы главы государства на следующую неделю.



