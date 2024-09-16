В США выясняют, был ли в покушении на Трампа "украинский мотив"
09:05 16.09.2024 Источник: Газета.Ru
Американские правоохранители, которые продолжают расследование второго покушения на экс-президента США и кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа, выясняют, есть ли у подозреваемого в инциденте Райана Уэсли Раута несогласие с позицией политика по украинскому конфликту. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
«По словам источников, знакомых с ходом расследования, в воскресенье вечером власти продолжали выяснять, есть ли у Раута претензии (к Трампу. — прим. ред.), связанные с Украиной, и, в частности, недовольство позицией Трампа по этому вопросу», — говорится в сообщении телеканала.
Как сообщили источники ABC, власти США в ближайшее время предъявят обвинения подозреваемому. ФБР начало «глубокое изучение» прошлого Раута, включая его посты в соцсетях, а также наличие судимостей.
15 сентября недалеко от местонахождения кандидата в президенты США Трампа произошла стрельба.
Действующий президент США Джо Байден пообещал обеспечить безопасность Трампа после повторного покушения на политика. "Газета.Ру"
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