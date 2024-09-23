Задержанного за разгром могилы Александра Маслякова отправили в психиатрическую больницу

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молодого человека, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, отправили в психиатрическую больницу, где проверят на вменяемость. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Задержанный молодой человек 2004 года рождения направлен в психиатрическую лечебницу. Предварительно, там его проверят на вменяемость», — сказал собеседник агентства.

Днем 22 сентября 19-летний житель Москвы вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. Полицейские задержали вандала. По предварительным данным, у задержанного психическое расстройство.