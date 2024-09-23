0
0
202
НОВОСТИ

Задержанного за разгром могилы Александра Маслякова отправили в психиатрическую больницу

09:32 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молодого человека, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, отправили в психиатрическую больницу, где проверят на вменяемость. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Задержанный молодой человек 2004 года рождения направлен в психиатрическую лечебницу. Предварительно, там его проверят на вменяемость», — сказал собеседник агентства.

Днем 22 сентября 19-летний житель Москвы вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. Полицейские задержали вандала. По предварительным данным, у задержанного психическое расстройство.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:32 23.09.2024
Правительство РФ поддержало проект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри
0
75
10:20 23.09.2024
Члены семьи, продавшей участникам нападения на «Крокус» машину, знали о теракте — документ
0
98
10:05 23.09.2024
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за всю осень
0
126
10:00 23.09.2024
ЕС необходимо пересмотреть связи с Россией и подумать о новом миропорядке - Макрон
0
172
09:20 23.09.2024
Times выяснила подробности «плана победы» Зеленского
0
246
09:05 23.09.2024
Армия Израиля наносит массированные удары по объектам «Хезболлах» в Ливане
0
233
09:00 23.09.2024
За ночь средства ПВО сбили восемь украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями
0
217
19:14 22.09.2024
Президент Бразилии: Генеральная Ассамблея утратила свою жизнеспособность...
0
854
16:40 22.09.2024
FIDE приняла решение провести консультации с МОК по вопросу частичного допуска шахматистов из РФ
0
919
13:45 22.09.2024
Помимо F-16, Украина хочет получить от запада еще истребители Gripen и Eurofighter Typhoon
0
1052

Возврат к списку