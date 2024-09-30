Израиль сменил стратегию в отношении «Хезболлах» на упреждающие удары — WSJ
12:00 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль изменил свою стратегию в борьбе с шиитским движением «Хезболлах» и теперь наносит упреждающие удары. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По ее данным, еврейское государство сменило стратегию с «ударов око за око» на упреждающую кампанию, целями которой стали ракетные склады, пусковые установки и лидеры военного руководства «Хезболлах».
Как указывает издание, Израиль пошел на такие шаги несмотря на советы своих союзников, в частности он проигнорировал призыв к прекращению огня. WSJ также отмечает, что администрация президента США Джо Байдена больше не может «сдерживать противников», поэтому Израиль решил предпринимать более активные меры
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