ВС РФ продвинулись вперед на двух участках в Курской области — Алаудинов

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные на двух участках в Курской области продвинулись вперед и закрепились, зачистив территорию от противника. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Обстановка без изменений, кроме того, что на двух участках наши подразделения МО продвинулись вперед, зачистив от противника [территорию], и закрепились», — сказал он.