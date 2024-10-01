ВС РФ продвинулись вперед на двух участках в Курской области — Алаудинов
11:00 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные на двух участках в Курской области продвинулись вперед и закрепились, зачистив территорию от противника. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Обстановка без изменений, кроме того, что на двух участках наши подразделения МО продвинулись вперед, зачистив от противника [территорию], и закрепились», — сказал он.
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