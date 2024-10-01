1 млн ливанцев находятся в положении перемещенных лиц из-за действий Израиля — премьер

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1 млн человек на территории Ливана в настоящее время находятся в состоянии перемещенных лиц из-за бомбардировок израильской армией южных регионов страны. Об этом сообщил ливанский премьер-министр Наджиб Микати.

«Ливан переживает сейчас один из самых опасных периодов своей истории, особенно после перемещения около 1 млн человек из-за войны, которую ведет Израиль», — указал Микати, слова которого привел телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».