1 млн ливанцев находятся в положении перемещенных лиц из-за действий Израиля — премьер
13:00 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 1 млн человек на территории Ливана в настоящее время находятся в состоянии перемещенных лиц из-за бомбардировок израильской армией южных регионов страны. Об этом сообщил ливанский премьер-министр Наджиб Микати.
«Ливан переживает сейчас один из самых опасных периодов своей истории, особенно после перемещения около 1 млн человек из-за войны, которую ведет Израиль», — указал Микати, слова которого привел телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
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