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НОВОСТИ

На берегу Байкала впервые прошли соревнования сотрудников «Роснефти» по спортивному туризму

15:01 09.10.2024

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Фото с сайта www.rosneft.ru
В корпоративных состязаниях Ангарской нефтехимической компании ( входит в «Роснефть») приняли участие 90 нефтяников. Соревнования проходили на берегу озера Байкал в поселке Утулик. В них учавствовали 15 дочерних обществ компаний, работающих в разных регионах РФ от Ставрополя до Иркутска.

Туристы-нефтяники объединились в команды и состязались в трех дисциплинах: кросс-спринт по спортивному ориентированию, пешеходный и туристический маршруты. Для проведения соревнований на берегу Байкала проложили профессиональную туристическую трассу. Спортсмены проходили полосу препятствий, включавшую сплав по горной реке, движение по навесной переправе, кочкам и качающемуся бревну, подъемы и спуски по склону. Туристам нужно было продемонстрировать знание топографических знаков, умение ориентироваться на местности и вязать туристические узлы, навыки оказания первой медицинской помощи и изготовления носилок. Действия спортсменов оценивали профессиональные судьи.

В общекомандном зачете победили представители «Удмуртнефти». На втором месте спортсмены «РН-Ванкор», на третьем - команда «Башнефть-Полюс». Кроме того, по итогам двух дисциплин были отмечены лучшие туристы в личном зачете. После соревнований спортсмены посетили город Байкальск, где увидели местные достопримечательности, а также побывали на экскурсии по Байкалу.

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