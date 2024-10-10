Нормальную массу тела имеют только 35,7% россиян — Минздрав РФ
12:32 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жителей РФ с массой тела, не выходящей за пределы нормы, составляет только 35,7% от всего населения. При этом экономический ущерб от ожирения в РФ составляет 4% от валового продукта страны, сообщил директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Иван Деев.
«У нас нормальную массу тела имеет всего 35,7% пациентов, это взвешивание, измерение роста, расчет индекса массы тела и объем талии», — сказал Деев на международном конгрессе «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка».
Он отметил, что с точки зрения экономики, при переложении потерь от состояний, ассоциированных с ожирением, на деньги, они для Российской Федерации составляют в год 4% от валового внутреннего продукта страны.
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