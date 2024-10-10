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Мишустин заявил о десятикратном росте экспорта отечественного мяса с 2014 года

16:12 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о десятикратном росте экспорта отечественного мяса с 2014 года — момента введения продовольственного эмбарго в ответ на западные санкции.

«У нас поставки мяса выросли за 10 лет по весу почти в 10 раз. Больше 0,5 млн тонн в прошлом году направили за рубеж. Причем спрос растет на все позиции — свинина, мясо птицы, говядина. Так что у предприятий есть хорошие возможности для расширения производства», — отметил глава кабмина во время посещения агропромышленной выставки «Золотая осень».

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