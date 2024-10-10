Мишустин заявил о десятикратном росте экспорта отечественного мяса с 2014 года
16:12 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о десятикратном росте экспорта отечественного мяса с 2014 года — момента введения продовольственного эмбарго в ответ на западные санкции.
«У нас поставки мяса выросли за 10 лет по весу почти в 10 раз. Больше 0,5 млн тонн в прошлом году направили за рубеж. Причем спрос растет на все позиции — свинина, мясо птицы, говядина. Так что у предприятий есть хорошие возможности для расширения производства», — отметил глава кабмина во время посещения агропромышленной выставки «Золотая осень».
НОВОСТИ
- 16:53 10.10.2024
- Певец Игорь Корнилов выступил в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
- 16:32 10.10.2024
- Профицит бюджета РФ за 9 месяцев обеспечен ростом нефтегазовых и ненефтегазовых доходов
- 16:00 10.10.2024
- Нехватка внутривенных растворов вынуждает больницы в США откладывать операции — NBC
- 16:00 10.10.2024
- На желающих участвовать в саммите БРИКС оказывается давление, заявил Ушаков
- 15:32 10.10.2024
- Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять оружие Израилю
- 15:12 10.10.2024
- Путин расширил безвизовый режим на всех граждан Грузии
- 15:00 10.10.2024
- Путин очень активно пользуется одеждой российского производства — Песков
- 14:32 10.10.2024
- Нобелевскую премию по литературе получит южнокорейская писательница Хан Ган
- 14:12 10.10.2024
- Брюссель разрушил основу конкурентоспособности ЕС, отказавшись от газа из РФ — Сийярто
- 14:00 10.10.2024
- Теннисист Надаль объявил о завершении карьеры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать