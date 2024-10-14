Почти 90% экспорта РФ приходится на дружественные страны — Мишустин
17:12 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основной объем российского экспорта (около 86%) приходится на дружественные страны, в том числе Индию и Китай. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на экспортном форуме «Сделано в России».
«Правительство активно способствует расширению контактов наших предпринимателей с контрагентами из дружественных стран. Предусмотрены разные виды кредитования. Действует и страхование контрактов. Благодаря этим и другим мерам за четыре года поставки в такие государства выросли примерно на треть — до 86% от общего объема отечественного экспорта, по данным за семь месяцев текущего года», — сказал он.
Ключевыми направлениями, по словам Мишустина, являются Китай, Индия и Египет.
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