Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан по решению ООН - СМИ
10:32 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на закрытом заседании совета министров, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен помнить об обстоятельствах создания еврейского государства, которое появилось на основании резолюции ООН. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники.
"[Премьер Израиля] Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана по решению ООН, поэтому он не должен оспаривать решения организации", - приводит слова Макрона Le Parisien.
Газета отмечает, что президент сделал это заявление в контексте израильских операций против ливанского шиитского движения "Хезболлах", которые проводятся в местах размещения позиций Временных сил ООН в Ливане, и вызова посла Израиля в МИД Франции из-за ударов по миротворцам.
После телефонного разговора Нетаньяху с Макроном канцелярия израильского премьера распространила пояснение, озаглавленное "Напоминание президенту Франции". В нем говорится, что "Государство Израиль было создано не в результате резолюции ООН, а в результате победы в Войне за независимость, оплаченной кровью отважных воинов, многие из которых пережили Холокост или спаслись от коллаборационистского режима Виши во Франции".
НОВОСТИ
- 11:32 16.10.2024
- Россию могут внести в черный список FATF
- 11:20 16.10.2024
- До 300 тыс. рабочих мест может быть сокращено в промышленности ФРГ — Gesamtmetall
- 11:05 16.10.2024
- США не будут сбивать российские ракеты над Украиной из-за риска войны с Россией — Politico
- 11:00 16.10.2024
- Начальник Генштаба ВС Армении и американские военные обсудили вопросы сотрудничества
- 10:20 16.10.2024
- В Думе предлагают выплачивать школьникам 4 млн рублей за победу в международных олимпиадах
- 10:05 16.10.2024
- В Курской области сдались в плен военные ВСУ из карательного подразделения
- 10:00 16.10.2024
- Будущее человечества зависит от отношений КНР и США — Си Цзиньпин
- 09:32 16.10.2024
- Кабмин РФ на 2025 г. почти вдвое снизил квоту на временное проживание мигрантов
- 09:20 16.10.2024
- Самолеты Израиля наносят ракетные удары по южной окраине Бейрута, слышны взрывы
- 09:05 16.10.2024
- Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать