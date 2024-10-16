0
0
151
НОВОСТИ

Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан по решению ООН - СМИ

10:32 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на закрытом заседании совета министров, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен помнить об обстоятельствах создания еврейского государства, которое появилось на основании резолюции ООН. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники.

"[Премьер Израиля] Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана по решению ООН, поэтому он не должен оспаривать решения организации", - приводит слова Макрона Le Parisien.

Газета отмечает, что президент сделал это заявление в контексте израильских операций против ливанского шиитского движения "Хезболлах", которые проводятся в местах размещения позиций Временных сил ООН в Ливане, и вызова посла Израиля в МИД Франции из-за ударов по миротворцам.

После телефонного разговора Нетаньяху с Макроном канцелярия израильского премьера распространила пояснение, озаглавленное "Напоминание президенту Франции". В нем говорится, что "Государство Израиль было создано не в результате резолюции ООН, а в результате победы в Войне за независимость, оплаченной кровью отважных воинов, многие из которых пережили Холокост или спаслись от коллаборационистского режима Виши во Франции".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 16.10.2024
Россию могут внести в черный список FATF
0
50
11:20 16.10.2024
До 300 тыс. рабочих мест может быть сокращено в промышленности ФРГ — Gesamtmetall
0
72
11:05 16.10.2024
США не будут сбивать российские ракеты над Украиной из-за риска войны с Россией — Politico
0
103
11:00 16.10.2024
Начальник Генштаба ВС Армении и американские военные обсудили вопросы сотрудничества
0
99
10:20 16.10.2024
В Думе предлагают выплачивать школьникам 4 млн рублей за победу в международных олимпиадах
0
159
10:05 16.10.2024
В Курской области сдались в плен военные ВСУ из карательного подразделения
0
221
10:00 16.10.2024
Будущее человечества зависит от отношений КНР и США — Си Цзиньпин
0
201
09:32 16.10.2024
Кабмин РФ на 2025 г. почти вдвое снизил квоту на временное проживание мигрантов
0
216
09:20 16.10.2024
Самолеты Израиля наносят ракетные удары по южной окраине Бейрута, слышны взрывы
0
268
09:05 16.10.2024
Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
0
288

Возврат к списку