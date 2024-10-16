Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан по решению ООН - СМИ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на закрытом заседании совета министров, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен помнить об обстоятельствах создания еврейского государства, которое появилось на основании резолюции ООН. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники.

"[Премьер Израиля] Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана по решению ООН, поэтому он не должен оспаривать решения организации", - приводит слова Макрона Le Parisien.

Газета отмечает, что президент сделал это заявление в контексте израильских операций против ливанского шиитского движения "Хезболлах", которые проводятся в местах размещения позиций Временных сил ООН в Ливане, и вызова посла Израиля в МИД Франции из-за ударов по миротворцам.

После телефонного разговора Нетаньяху с Макроном канцелярия израильского премьера распространила пояснение, озаглавленное "Напоминание президенту Франции". В нем говорится, что "Государство Израиль было создано не в результате резолюции ООН, а в результате победы в Войне за независимость, оплаченной кровью отважных воинов, многие из которых пережили Холокост или спаслись от коллаборационистского режима Виши во Франции".