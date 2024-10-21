Австралийский сенатор устроила скандал во время визита короля Карла III в Канберру
10:32 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член Сената австралийского парламента Линда Торп, представляющая партию «зеленых», устроила скандал во время визита короля Великобритании Карла III, заявив, что ему на континенте не рады.
Как сообщает издание The Australian, во время выступления монарха, начавшего свой визит в Австралию с посещения федерального парламента, сенатор «выкрикивала ругательства в адрес короля и королевы», а, дождавшись завершения приветственной речи Карла III, потребовала «вернуть австралийскую землю ее коренным обитателям». «Вы не наш король, вам здесь не рады! Верните нам нашу землю, верните нам то, что вы у нас украли», — приводит слова сенатора газета.
Отмечается, что король не отреагировал на выкрики сенатора, продолжив в это время беседовать с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, а саму Линду Торп «вывели из зала заседаний парламента».
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